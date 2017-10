Scores and Highlights from Friday night's Section IV Semifinals and Week 9 crossover games:

Class AA:

Binghamton 54 - Horseheads 7

Class A:

Union-Endicott 24 - Johnson City 7

Class B:

Norwich 24 - Maine-Endwell 16

Week 9 Crossovers:

Owego 44 - Dryden 12

Windsor 28 - Unatego/Franklin 13

Bainbridge-Guilford 27 - Edison 6

Waverly 34 - Watkins Glen/Odessa-Montour 6