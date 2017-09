Friday Night Frenzy: Week Three

Here are all of Section IV's High School Football scores from Friday Night:

Union-Endicott 47 - Ithaca 6

Chenango Forks 40 - Chenango Valley 7

Norwich 13 - Maine-Endwell 12

Owego 34 - Windsor 6

Johnson City 36 - Fowler 6

Vestal 14 - Corning 7

Sidney 28 - Greene 22

Newark Valley 43 - Lansing 8

Elmira Notre Dame 26 - Thomas A Edison 0

Deposit Hancock 32 - Walton 10

Spencer Van-Etten/Candor 44 - Whitney Point 20

Dryden 42 - Oxford 6

Unatego/Franklin 49 - Unadilla Valley 12

Oneonta 40 - Watkins Glen-Odessa Montour 14