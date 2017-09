Here are your Section IV football scores from Saturday:

Newark Valley 51 - Dryden 12

Chenango Forks 40 - Owego 7

Windsor 31 - Chenango Valley 14

Thomas A. Edison 60 - Unadilla Valley 14

Harpursville/Afton 14 - Walton 8

Notre Dame (Elmira) 29 - Moravia 28