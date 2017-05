Here are the latest school budgets that passed:

Johnson City: Yes- 402 No- 171

Union-Endicott: Yes- 845 No- 193

Chenango Forks: Yes- 147 No- 47

Susquehanna Valley: Yes- 308 No- 40

Harpursville: Yes- 212 No- 55

Greene: Yes- 247 No- 102

Candor: Yes- 225 No- 75

Owego Apalachin: Yes- 607 No- 261

Afton: Yes-173 No- 57

Chenango Valley: Yes- 467 No- 72

Whitney Point: Yes- 240 No- 32

Walton: Yes- 585 No- 337

Windsor: Yes- 281 No- 48